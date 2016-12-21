Больной вдове черниговского героя помогли волонтеры
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Вдова погибшего черниговского воина Сергея Говорущенко Оксана Славинская на днях попала в больницу с острым инфарктом. Женщина болеет сахарным диабетом и второй раз за год попадает на больничную койку. Оксана после гибели мужа активно занимается волонтерской деятельностью. Поэтому ее не оставили в беде. Первыми на помощь пришли коллеги из волонтерских организаций города. Сейчас она чувствует себя лучше. «Всем необходимым мы ее обеспечили. Волонтеры и семьи погибших воинов пришли на помощь », — об этом сообщил председатель общественной организации« Единая семья Черниговщины » Николай Шанский.