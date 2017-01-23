Больной туберкулезом покончил с собой
23.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
36-летний черниговец покончил жизнь самоубийством 22 января в 9:31. Он порезал себе вены в области шеи и рук в ванной комнате. О смерти мужчины полицию сообщил медицинский работник. В квартире мужчины обнаружили предсмертную записку, где умерший просит прощения. Человек при жизни болел туберкулезом. Внешним осмотром трупа обнаружены порезы на обеих предплечьях и шее, других телесных повреждений не обнаружено. Труп направлен в морг Чернигова. При осмотре места происшествия изъяты тетрадь с рукописным текстом, смывы вещества бурого цвета, металлический предмет внешне похожий на лезвие от станка для бритья. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.