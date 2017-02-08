Больничные благотворительные взносы: область догоняет город
Вскоре благотворительные взносы в медицинских учреждениях области будут собирать не одни учреждения, а благотворительные организации. Именно это означает подписание главным врачом области Петром Гармашем приказа о сотрудничестве лечебно-профилактических учреждений и благотворительных организаций. Приказ предусматривает заключение договора, размещения на стендах заведения информирование пациентов об исключительно добровольное жертвование денег, отчетности перед обществом за полученные и израсходованные средства. По словам руководителя здравоохранения города Владислава Повара, такая практика уже давно действует в Чернигове, в том числе пять больниц заключили договоры с благотворительными фондами, через которые и поступают деньги в больницы. А именно: городские больницы №1, №2, №3, городской родильный дом и городская стоматологическая поликлиника. Другой механизм в городской больнице №4, там работает больничная касса.