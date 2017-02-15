Боль Афганистана: памяти героев, прошедших две войны
В Чернигове по случаю дня чествования участников боевых действий на территории Афганистана провели ряд торжеств. Отправной точкой стала стела памяти погибшим воинам-черниговцам в антитеррористической операции, ведь «афганцы» и здесь сыграли значительную роль в защите границ нашего государства. «Тот воинский долг, который был положен тем государством, мы выполнили. Мы надеялись, что это последняя война в нашей жизни, к сожалению, так не сложилось. Уже три года идет война, на которой тоже погибают «афганцы». Хотелось бы, чтобы не было больше потерь, чтобы не объявлялись дни скорби », — председатель черниговского областного отделения Украинского союза ветеранов Афганистана Александр Соколов. Мероприятия продолжились у памятника воинам-интернационалистам. Почтить память наших земляков, погибших на чужой земле, под палящим солнцем Афганистана, пришли первые лица города и области, воины интернационалисты, участники боевых действий в АТО, семьи ветеранов. «Я вспоминаю 16 декабря 1990, когда открывался памятник черниговским землякам, погибшим в Афганистане. Самый страшный момент был, когда оттуда аллее шли матери, потерявшие своих сыновей. Они увидели на плитах фамилии своих детей и попадали », — председатель черниговского областного отделения Украинского союза ветеранов Афганистана Александр Соколов. В разные времена независимости Украины были разные мнения относительно целесообразности той войны, но, по словам мэра Чернигова, как тогда в советское время, так и сейчас наши земляки прежде всего исполняют приказы и свой долг солдата, защитника Родины. «Плохая система координат лучше, чем вообще никакой. Когда солдат начнет задавать правильные команды или неправильно, не будет армии, порядка, государства », — черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Поздравил воинов-интернационалистов и народный депутат Украины Валерий Давиденко, который тесно сотрудничает с районными ветеранскими организациями «афганцев» области. Была оказана помощь семьям погибшим воинам в Афганистане. Именно они воспитали настоящих героев и бойцов.