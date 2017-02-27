Бокс памяти заслуженного тренера Украины Саида в Чернигове
Более 500 зрителей собралось 24 февраля в городском дворце культуры на 4-й традиционный турнир по боксу, посвященный памяти ЗТУ Руслана Саида. В этот вечер боксеры Черниговской области принимали у себя гостей из Гомеля (Беларусь). Присутствующие в зале были свидетелями 9 захватывающих поединков между юниорами, молодежью и взрослыми боксерами. Организаторами и партнерами турнира выступили Черниговская федерация бокса, Отделение НОК в Черниговской области и Аграрная партия Украины. Супервайзер соревнований: МС СССР, судья МК Дмитрий Любас. Руслан Ахмедович Саид … А теперь вспомним, что за свою недолгую жизнь успел сделать это, без преувеличения, выдающийся и уважаемый человек. Заслуженный тренер Украины за свою карьеру успел подготовить немало боксеров высокого уровня, таких как финалист ЧУ среди молодежи Сергей Зинченко, победитель Украины среди юниоров Сергей Юров, победители и призеры всеукраинских международных и областных соревнований Александр Пулик, Костя крахмальную, братья Валентин и Вадим Ющенко и много других. Лучшим среди учеников Руслана, безусловно, является МСМК, трехкратный чемпион Украины, призер чемпионата Европы и мира, победитель Всемирной Универсиады, участник Олимпийских Игр в Рио Дмитрий Митрофанов! В 2011 году Всемирная федерация бокса поставила Руслана Саида на почетное 18-е место среди всех тренеров мира! Также Руслан Ахмедович очень много внимания уделял воспитанию детей и молодежи, и в 1998 году он с единомышленниками открыл спортивный клуб «Надежда», существует и сейчас. В ранге вице-президента Черниговской федерации бокса был основателем и инициатором многих соревнований в нашем городе. Воспитывал с женой четырех детей. 18 боксеров в этот вечер выходили на ринг почтить память Руслана Саида. Результаты поединков, где победители стоят первыми: 50 кг юниоры Павел Сабун (Чернигов, ДЮСШ «Атлет» / КБ «Ринг», тренер В. Бондаренко) 3-0 Ярослав Зинченко (Бровары, КБ «Мир Бокса») В первом поединке нашем боксеру противостоял чемпион Киевской области из Броваров, который в связи с болезнью представителя Беларуси пригласили на замену. 48 кг юниоры Даниил Гора (Чернигов, ДЮСШ «Атлет», тренеры М. Метла, М. Костючек) 3-0 Рамил Алиев (Беларусь, победитель турнира в г.. Витебск) 57 кг юниоры Павел Илюша (Чернигов, ЧОКДЮСШ «Колос »/ СК« Надежда », тренеры А. Корец, В. Казанин) 3-0 Денис Греческий (Беларусь, чемпион Гомельской обл ..) 60 кг юниоры Александр Гречаник (Новгород — Северский ФСО« Спартак »/ БК« Лидер », тренер В. Балабко) 3-0 Андрей пуховичи (Беларусь, призер чемпионата Беларуси) 64 кг молодежь: Виталий Халява (Беларусь, чемпион Беларуси) 3-0 Владислав Вьязовик (Новгород-Северский ФСО «Спартак» / БК «Лидер», тренер В. Балабко) 70 кг юниоры Николай Шабетя (Новгород-Северский ФСО «Спартак» / БК «Лидер», тренер В. Балабко) ТКО 2 Сергей Федорович (Беларусь, призер первенства РБ) 69 кг взрослые: Максим Воронин (Чернигов, ДЮСШ «Атлет» / КБ «Ринг», тренер В. Бондаренко) 3-0 Никита Лекунович (Беларусь, чемпион Беларуси, участник чемпионата мира) 75 кг взрослые: Андрей Тимошенко (Новгород-Северский ШВСМ / ФСО «Спартак» / БК «Лидер », тренеры В. Балабко, В. Казанин, А. Корец) 3-0 Вадим Панков (Беларусь, победитель Белорусской универсиады, призер чемпионата РБ) 81 кг взрослые: Даниил Жасан (Чернигов, ШВСМ / СК« Надежда », тренеры А. Корец, В. Казанин) 2-1 Михаил Остапенко (Беларусь, призер чемпионата РБ). 4-й турнир завершился и мы с нетерпением будем ждать следующего. Ведь пока мы помним о человеке — он будет жить в наших сердцах …