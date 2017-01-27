Боевой путь криворожан: 17-я танковая в войне на Донбассе
17-я отдельная танковая бригада на момент начала войны находилась в стадии реформирования — ее планировали перевооружить на новые «Оплот», попутно изменив наименование на 2-ю отдельную танковую. На Донбасс бойцы попали уже в апреле 2014 года, когда была сформирована сводная пехотная группа, стоявшая на блок-постах в районе Изюма, Краматорска и Славянска. Вскоре там появилась и сводная танковая рота, которая принимала участие в освобождении Славянска, Краматорска, Красного Лимана (ныне — Лиман), Дзержинска (ныне — Торецкое). К началу августа 2014 была сформирована еще одна ротно-тактическая группа из 10 БМП и трех танков, которую немедленно бросили под Иловайск — поддерживать наступление добровольцев. В результате тяжелых боев все три танка были потеряны, и БМП из окружения вышли только две, погибли 11 военнослужащих. Сложным испытанием для танкистов стали события конца августа — начале сентября 2014 года в районе Мариуполя. По планам процесс обучения должен был закончиться в двадцатых числах сентября, а тут началось российское вторжение. Начали поднимать всех, кого можно. В результате на базе второго батальона срочно сформировали еще сводную батальонную группу, куда вошли две артиллерийские батареи (одна из них реактивная), разведвзвода, ремонтный взвод, взвод материального обеспечения и медицинский пункт от санчасти. Их задачей было прекратить большого участка приазовского фронта. Был у них и неудачный рейд на Коминтерново, и обстрелы противника, и потери. Еще одна сводная группа в сентябре была отправлена на Дебальцевский направление. Как вспоминают бойцы, с 2 по 11 сентября они получали технику в бывшей базе хранения в Бахмуте, а оттуда были направлены в Попасную. Здесь их практически поштучно распределили по блокпостах в «Дебальцевской кармане» и оперативно подчинили командованию 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Именно здесь танкистам пришлось принять тяжелые бои в истории бригады, понеся огромные потери как в людях, так и в технике. На начало 2017 бойцы 17-й танковой бригады несут службу на линии противостояния на Донбассе. Причем их зона ответственности изменилась мало. Всего за время войны 2014 — 2016 гг. Бригада потеряла 64 военнослужащих погибшими и умершими от ран. Потери техники были более значительны — так, по неполным и неофициальным данным за время войны в Донбассе было потеряно 35 танков (11 Т-64Б, 23 Т-64БВ, 2 Т-64Б1В), а также 11 БМП-2 и 7 БМП-1 . По другим данным, потери техники по меньшей мере в 2,5 раза больше.