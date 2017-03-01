Бодрый друг или кофеиновый враг: вся правда о кофе
Кофе относится к тем напиткам, которые любят и пьют почти все. Кто-то ограничивается одной чашечкой за завтраком, а для некоторых кофе превращается в серьезную привычку. Так вреден кофеин полезен? И как он влияет на наше самочувствие? Будем выяснять. Для многих этот напиток стал частью образа жизни. С него начинается утро, он поддерживает силы в течение дня. Человек, который выбирает черный кофе без сахара, сильная личность, которой сложно манипулировать, а предпочитают кофе с молоком — эстет и гурман по натуре. Употреблять напиток рекомендуют с утра, он бодрит и стимулирует выработку гормона счастья в организме — серотонина. Но пить кофе надо умеренными дозами. «Суточный прием кофе рекомендуется в количестве 3-4 чашки, 5 — это еще как-то, а вот 6 — это уже много. Все, что больше шести, согласно исследованиям, имеет доказательную базу, что это вредно, все, что меньше четырех — как раз оптимально », — Лина Малашенко, врач-кардиолог. Существуют различные мнения относительно кофе. Кто-то прожить без нее не может, а кто-то вообще ее не употребляет Влияние кофеина на организм человека может быть как положительным, так и отрицательным. Плюс в том, что кофе улучшает память, настроение, скорость реакции, внимание и когнитивные функции. Снижает уровень риска болезней: Паркинсона, Альцгеймера, цирроза, ускоряет метаболизм и таким образом помогает сжигать жир, снижает приступы мигрени. Отрицательные свойства напитка в том, что под действием кофеина из организма выводится витамин В1, который обеспечивает и регулирует углеводный обмен. При его дефиците ухудшается состояние кожи и волос. Не рекомендуется пить растворимый кофе, поскольку она содержит консерванты: ароматизаторы и красители, плохо влияет на обмен веществ и приводит к возникновению целлюлита. Может привести к истощению нервной системы. «Существуют исследования, когда люди начинали пить кофе в больших количествах, более шести чашек в день, у них начиналось торможение, они засыпали, снижался ритм, организм не может реагировать возбуждением, у него нет сил», — Лина Малашенко, врач кардиолог Поэтому пить кофе или нет — решать вам. Но помните: делайте все с умом, чтобы не навредить вашему организму.