Благовещение Пресвятой Богородицы 2017: история праздника, что можно и нельзя делать в этот день
Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из самых больших праздников православной церкви, дата которого не меняется. По старому стилю праздник выпадает на 25 марта. Но сейчас Благовещения отмечается православными 7 апреля ежегодно, и 2017 — не исключение. Празднование не переносится даже если на этот день выпадает Пасха. Если же в Благовещения — 7 апреля продолжается Великий пост, то его обычно ослабляют в этот день.
Если вы не знаете почему Благовещения считается большим православным праздником, то мы кратко изложим библейский сюжет. В этот день Марии, которая тогда была обычной невинной девушкой, архангел Гавриил сообщил Благую весть. Она узнала, что станет матерью Сына Божьего. Такой выбор Всевышнего в Библии объясняется тем, что Мария воспитывалась в семье благочестивых галилеян, которые долгое время не могли иметь детей. А Господь осчастливил их ребенком, то они поклялись ему, что отдадут свою дочь ему на служение с самого рождения.
С самого раннего возраста (с 3 лет), Мария воспитывалась в храме. Когда она достигла совершеннолетия, то должна была покинуть его стены. Но девушка отказалась идти и выходить замуж. Она сказала священнослужителям, что отдано Господу и собирается быть девственницей, посвятив свою жизнь ему. Поэтому служители храма решили, что помолвка с праведным старцем Иосифом станут выходом из сложившейся ситуации. И он будет оберегать и заботиться о девушке. После этого девушка переехала в дом Иосифа и посвящала все свое время молитвам, чтению священных писаний и работе.
В один из обычных дней Марии к ней и явился архангел, сообщив Благую весть: «Радуйся, благодатная! Господь с тобой; Благословенна Ты между женами ». Девушка не сразу поняла, что значит такое обращение. Ангел объяснил, что ей выпала честь начать и выносить сына Божьего. Мария удивлялась, ведь она несет нетронутую обет. Архангел Гавриил сказал ей: «Святой Дух сойдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». Считается, что именно в этот момент произошло зачатие Христа. И разнеслась по миру Благая весть об этом!
Что нельзя делать на Благовещение:
Есть такая поговорка в этот день: «Птица гнезда не вьет, девица косу не плету». Она связана с тем, что в Благовещение нельзя работать — работа будет ущербной и пустой. Возможно вы слышали легенду о кукушке? Она связана именно с Благовещением. Говорят, что в этот день кукушка свила гнездо, а не прислушавшись к повеление не работать. Теперь кукушка не умеет вить гнезда и ей приходится подбрасывать свои яйца другим птицам.
Как говорилось выше, в Благовещения «… девушка косу НЕ плетет». Считается, что кроме запрета на любую работу в этот день, эта поговорка связана и с волосами. Его нельзя расчесывать, стричь и делать прически. Ранее по красоте волос девушек женихи судили об их здоровье, а если в этот день расчесываться, то волосы вставали сухими и начинало выпадать. Таким образом, если девушка в этот день производит с волосами какие-то процедуры, то сама себя обрекает на несчастливую жизнь.
В тот день, на который выпадает Благовещения ни в коем случае нельзя заниматься посевом и любыми работами в саду и огороде.
Говорят, что в вечер Благовещения нельзя пользоваться осветительными приборами в доме. А также не стоит зажигать свечи или лучины. Эта примета связана с тем, что в этот день Ангелы спускаются с небес и посещают каждый дом. Они наблюдают за жизнью людей и приносят все то, чего не хватает. А если пользоваться освещением, то нельзя не заметить свет от Ангела, который при этом еще и не подойдет благословить на счастливую жизнь.
Что можно и нужно делать на Благовещение:
Благовещения это праздник, в который необходимо наслаждаться природой, творениями Божьими. Также необходимо в этот день мечтать и рассуждать о своем месте и назначении в мире.
На следующий день после Благовещения обязательно всем садоводам и огородникам нужно заняться посевными работами. Существует мнение, что это принесет небывалый урожай.