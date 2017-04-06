Благовещение 2017: обычаи и традиции праздника
7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение входит в число двенадцати важнейших праздников православия и является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова. Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ее о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира.
История праздника
Церковь установила празднование Благовещения в IV в. после того, как самостоятельно начали отмечать Рождество Христово. Дата праздника определили, отсчитав 9 месяцев от Рождества. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, — четверг третьей недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется.
Обычаи и традиции
Любая работа в этот день считалась грехом. Согласно поговорке, в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плету». Один из старейших обычаев, связанных с праздником, касается птиц: в этот день принято отпускать птиц, в частности голубей, на волю. По легенде, они донесут вести о добрых делах людей ангелов-хранителей. На Благовещение запрещается также то шить, плести или вязать. Этот запрет связан с тем, что жизнь человека является нитью, управлять которой могут только ангелы-хранители или Бог. В этот день вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновения ссор с родными и близкими, опрокидывания судьбы от одного человека к другому и т.д. В этот день также принято было заготавливать благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал по щепотке соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прожаривали и берегла для особых случаев. Считается, что такая соль может вылечить даже безнадежно больного. Если же соль не была использована в течение года, ее необходимо сжечь на костре. Согласно одному из поверий, в этот день нельзя надевать обновки. Необходимо также быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки пытались приготовить угощение на этот день заранее. Кроме того, считается, что в этот день нельзя ходить в гости, праздник отмечали в темном семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучится незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины пытались в этот день не выходить из дома. Считается также, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ею, чтобы быть красивыми.
приметы праздника
По погоде на Благовещение пытались угадать, каким будет урожай и летние месяцы. День ветреный, с утренним туманом и инеем обещал урожайная лето. Благовещенский дождь шел к большому количеству грибов и хлебов. К хорошему сбора яровых, огурцов, груздей был мороз; в теплых летних дней и вдо большого количества орехов — гроза. В день Благовещения форуме ласточек — к холодной длительной весны. Благовещенское небо темное, беззвездное — куры мало принесут яиц. Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егорий), а сильный мороз — до сорока морозных утренников.