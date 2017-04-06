Благовещение 2017: чего нельзя делать в праздник
Православные и греко-католики ежегодно отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля.
Праздник Благовещения традиционно начинается с церковной службы, на которую обычно идут целыми семьями. После литургии в храме обычно освящают просфоры. В старину благовещенские просфоры хранили за образами и использовали как целебные средства от лихорадки.
Главные приметы на Благовещение связанные с запретом что-либо делать в этот день. Есть пословица, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плету», то есть всякая работа считается грехом.
В Благовещения нельзя ничего отдавать из дома, особенно занимать кому-либо деньги. Считается, что так можно отдать свое здоровье и благополучие.
В Благовещения нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Люди думали, что этим можно «запутать» свою судьбу. По этой же причине запрещалось шить и вязать.
На какой день недели выпадает 7 апреля, в тот день в течение всего года нельзя начинать новых дел.
В Благовещение надевают новую одежду — порвется и испачкается так, что не отстираешь. Когда девушки, которые хотели в этот день похвастаться обновками, носили их тайком несколько дней в себе, чтобы никто не видел.
В Благовещения нельзя зажигать свечи, лучины и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить свет Ангела.
На Благовещение не надо высевать семена или высаживать саженцы, говорят, не будет урожая.
В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы по традиции во многих храмах выпускают на волю голубей.
Отмечали праздник в узком семейном кругу. К обеду подавали несколько рыбных блюд и красное вино. Также хозяйки пекли сладкие песни пироги и особое печенье, которому придавали форму плуга, бороны, серпа или лапок аисты, чтобы привлечь богатый урожай.