Благодаря агроинвестициям стали современными предприятия Черниговщины
За счет агроинвестиций в 2016 году осовремененная производственные процессы на многих сельскохозяйственных предприятиях области. Модернизация затронула как животноводческую, так и растениеводческой отрасли. Об этом сообщили в Департаменте АПР Черниговской облгосадминистрации. В частности, реконструированы картофелехранилище (ЧП «Вимал Агро» Куликовского района). Завершено строительство первой очереди элеватора на 25 000 тонн (ООО «Нория Грейн» Черниговского района), силосного склада для хранения сухого зерна вместимостью 10000 тонн (ООО «Плиски Агро» Борзнянского района), а также здания для выращивания ягод (ООО «Аграрная компания «Эко-Парк» Козелецкого района). Кроме того, в 2016 году построено 8 зерновых сушилок суммарной производительностью более 4000 тонн в сутки на предприятиях Бахмачского, Бобровицкого, Гродненского, Сосницкого и Черниговского районов. Сейчас в области функционируют 206 зерносушилок на различных видах энергоносителей общей производительностью почти 127 000 тонн в сутки. На сегодня в области продолжается строительство семи и реконструкция четырех объектов растениеводческой отрасли. В сфере животноводства в прошлом построено помещение для содержания крупного рогатого скота (КРС) на 500 голов (ООО Агрофирма им. Шевченко Бахмачского района), доильные залы (ООО «Лан» Семеновского района, ФХ «Напоривське» Черниговского района). Завершено строительство 2-й очереди молочного комплекса на 340 голов (ООО «КРОК-УкрЗализБуд» Прилуцкого района). Кроме этого, реконструированы помещения для содержания молодняка КРС на 200 голов (ЗАО «Кремень» Ичнянского района), доильный зал на 450 голов (КФХ «Колос» Куликовского района), коровник на 200 голов (ООО «Рожновка Агро» Ичнянского района). Также модернизирована здание для содержания КРС с установкой молокопроводов на 200 голов (ООО «Лан» Семеновского района). Продолжается строительство еще пяти и реконструкция четырех животноводческих объектов.