Биатлон. Чемпионат мира: две украинки в топ-10
Юлия Джима показала лучший результат среди украинских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Половину дистанции Юлия шла среди лидеров, но промах на третьей стрельбе ухудшил шансы на призовое место. Побороться за подиум можно было лишь при условии чистой стрельбы на последнем рубеже, но закрыть все мишени на стойке Юля не смогла. В итоге 9-ое место. Хорошую гонку провела и Елена Пидгрушная. С двумя промахами капитан команды финишировала на десятой позиции.
Ирина Варвинец, лучшая из украинок в этой дисциплине на прошлом чемпионате, продемонстрировала в Хохфильцене идентичный стрелковый результат. Но если тогда Ира допустила промах на последней стрельбе, то сейчас на второй. В итоге — 20-ое место. Скорость Варвинец еще далека от идеальной.
Анастасия Меркушина после двух супер-гонок закончила марафон на 33-ом месте — с двумя штрафными минутами.
Победу в марафоне одержала Лаура Дальмаер из Германии. Имея в пассиве одну минуту штрафа, прима нынешнего сезона на финише опередила чешку Габриэлу Коукалову, у которой так же был один промах. Бронзовую медаль сенсационно завоевала итальянка Алексия Рунгалдье, сумевшая закрыть все двадцать мишеней.