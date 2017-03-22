Безработные Чернигова учатся на водителей троллейбусов
Постоянным спросом на рынке труда Чернигова пользуются водители троллейбусов. Подготовить нужных работников и укомплектовать вакансии КП «Черниговское троллейбусное управление» уже не первый раз помогает служба занятости. Сейчас по ее направлению 12 безработных черниговцев осваивают новую для них профессией. Во время обучения, началось 20 марта и продлится почти полгода, слушатели овладеют теорию и получат практические навыки. За это время они ознакомятся с рядом дисциплин, в частности основами отраслевой экономики и предпринимательства, правовых знаний, а также с информационными технологиями, строением и техническим оборудованием троллейбуса, правилам дорожного движения, охраной труда, основами безопасности движения и правилам обслуживания пассажиров. Теоретический курс безработные осваивают на базе КП «Черниговский областной учебно-курсовой комбинат». Кстати, это единственное учебное заведение в области, учит водителей троллейбуса. Затем, на производственной практике, слушатели закрепят полученные знания и учиться управлять троллейбусами и обслуживать их. Стажироваться они в КП «Черниговское троллейбусное управление», куда по направлению службы занятости и будут трудоустроены после сдачи всех экзаменов. Учатся безработные бесплатно — за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.