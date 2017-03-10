Безработица — не женская проблема
10.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
В течение 2016 среди безработных, состоящих на учете в службе занятости, доля представительниц прекрасного пола составляет 52%. Об этом сообщили в Черниговском областном центре занятости. Среди безработных предпенсионного возраста (за 10 лет до пенсии) женщин меньше — 43%. Итак, от экономических проблем в обществе страдают одинаково как мужчины, так и женщины. Кому легче найти работу? Среди трудоустроенных в прошлом году при содействии службы занятости большинство составляют мужчины (54%). Преобладают они и среди тех, кто решился открыть собственное дело (65%).