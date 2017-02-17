Безопасность черниговцев будет стоить еще три дополнительные миллионы
15 февраля черниговский исполком внес правки в программу «Безопасный город», увеличив стоимость проекта по установке в городе камер видеонаблюдения на 3 миллиона гривен. Кстати, в прошлом году, когда программу разрабатывали на 75 камер заложили 1,4 миллиона гривен, однако этой суммы не хватило на реализацию проекта, так как стоимость оборудования оказалась существенно выше запланированной. Это членам исполкома пояснил заместитель городского головы Александр Ломако. В 2016 году в городе установили 27 видеокамер, средняя стоимость каждой — 45 000 гривен. В 2017 году управление ЖКХ планирует установить еще 48 камер на въездах-выездах в Чернигов и на наиболее аварийных участках дорог. Дополнительных 35 камер наблюдения УЖКХ хочет монтировать на зеленых зонах и полигоне ТБО. Поэтому всего в Чернигове будет установлено 110 записывающих устройств стоимостью в 4400000 грн. По словам Черниговского городского председателя Владислава Атрошенко, чтобы обеспечить максимальную безопасность горожанам и полную обзорность всех улиц, Чернигову нужно минимум 100 000 видеокамер.