Бездушная дикость: в Чернигове с могилы сорвали бронзовые таблички
28.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратился житель областного центра 1964 года. Мужчина заявил, что неизвестные на кладбище «Яцево» повредили памятник на могиле его тещи. Об этом стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что памятник действительно поврежден, также из могилы исчезла бронзовая табличка и бронзовый портрет (общим весом 9 килограммов). По данному факту открыто уголовное производство.