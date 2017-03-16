Бездельник украл из магазина дорогие женские туфли
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В магазине «Крамничка» в Чернигове на днях недосчитались женских туфель. Владельцы заподозрили кражу и сообщили полицию. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли вора. Им оказался ранее судимый и безработный 25-летний черниговец. Он в содеянном сознался и дал показания, сообщили в отделении полиции Чернигова. Сейчас полицейские ищут свидетелей происшествия и сами туфли, которые воришка уже успел продать.