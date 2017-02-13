Без шума и пыли: воры в Чернигове «обчистили» банк
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сотрудники «Укрсоцбанка» обнаружили кражу из одного из своих банкоматов по улице Рокоссовского. Воры сделали два большие круглые отверстия, чтобы можно было залезть рукой внутрь банкомата. Таким образом они украли из него деньги. Украденная сумма превышает 100 000 гривен. Этот факт подтвердил источник в правоохранительных органах. Кража произошла на выходных в ночное время. Работали с помощью профессионального инструмента, которым и сделали отверстия. Полиция открыла уголовное производство.