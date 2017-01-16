Бесплатных гостиниц с завтрашнего дня не будет: пострадавших от обрушения общежития выселяют
Пострадавшие от обрушения 4-этажного общежития по ул. Попудренко, 16 сегодня проводят последнюю ночь в гостиницах города, куда их расселили после трагедии. Уже со вторника, 17 января, мэрия перестает оплачивать семьям ночлег. Зато мэр Владислав Атрошенко предлагает пострадавшим паковать вещи и уже завтра после обеда переезжать в отремонтированный для них общежитие по ул. Циолковского. Ремонт на 5-м этаже, предложенном для поселения, уже завершен. Сделали его 350000 бюджетных гривен. Если люди не захотят заселяться к новым комнат, Владислав Атрошенко предлагает им оплачивать отель самостоятельно, потому что в городском бюджете для таких нужд денег нет. Сейчас 62 человека еще не расселены и живут в черниговских гостиницах. «Сегодня последняя ночь, если у кого есть желание оставаться жить дальше, тогда пусть платят и живут сколько угодно. У нас есть места для переселения людей, мы готовы обеспечить возможно, пригласить общественность, чтобы она видела, что ремонт сделан. Более-менее нормально сделан ремонт », — черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.