Бесплатные юристы: правовое ноу-хау в Чернигове
Перечень групп лиц, которые смогут получать бесплатную правовую помощь, недавно был расширен. Об изменениях в юридической поддержки от государства, начали действовать с 5 января 2017 года, на брифинге рассказала директор регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Черниговской области Ирина Протченко. «В декабря 2016 года был принят закон« О Высшем совете правосудия ». На основании этого закона были внесены изменения в Закон «О бесплатной правовой помощи», — директор регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Черниговской области Ирина Протченко. Теперь бесплатно получить адвоката и проконсультироваться с юристом смогут внутренне перемещенные лица (беженцы) и участники боевых действий, в том числе люди, которые только претендовать на получение двух статусов. Самой же целевой аудиторией останутся малообеспеченные, которым существенно облегчили возможность получения этого статуса. Теперь для того, чтобы быть принятым в центре бесплатно, достаточно принести туда свою справку о доходах, если они ниже два прожиточных минимума. «Два прожиточных минимума — это три двести. То такой человек может обратиться к нам. И будет учитываться среднемесячный совокупной доход не членов семьи как было раньше, а только этого лица. Если раньше надо было собирать справки о составе семьи, заработную плату всех членов семьи, то теперь этого делать не надо », — директор регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Черниговской области Ирина Протченко. В области будет работать один региональный центр, который будет предоставлять вторичную помощь, то есть представление интересов в суде, защита, составление процессуальных документов, только по уголовным делам. И три местных центра — в Чернигове, Мне и Нежине, а также бюро правовой помощи в 19 районах области. Они будут помогать исключительно в гражданских и административных делах. «Центры оказывают адвокатские услуги. Бюро оказывают первичную помощь. Они принимают людей, объясняют, разъясняют. Они не оказывают адвокатских услуг », — директор регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Черниговской области Ирина Протченко. Наиболее востребованными вопросами, из которых в центры обращались жители области, по словам Ирины Протченко, были субсидии, социальное обеспечение, земельное, наследственное и семейное право.