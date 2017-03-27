Бесплатная медицина: своя постель и свои лекарства
За последние 12 месяцев почти в каждой семье (98%) кто-либо из ее членов нуждался в медицинской помощи, приобретение лекарств и медицинских принадлежностей. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Это подтверждено результатами опроса домохозяйств Черниговщины по уровню медицинского обслуживания, проведенного в октябре 2016 года. Однако, половина из них не смогли удовлетворить эти потребности, отметив основной причиной их высокой стоимости. Остаются проблемы с доступностью услуг врачей. По данным опроса, почти пятая часть домохозяйств области при необходимости не смогли посетить врача. Из них пожаловались на дорогие услуги 73% опрошенных, на отсутствие специалиста нужного профиля — 27%. О недоступности для больных членов семьи необходимого лечения в стационаре сообщили 21% домохозяйств. Из них о вынужденный отказ от стационарного лечения в медицинских учреждениях, связанную со слишком высокой стоимостью, указали 99% семей, об отсутствии свободных мест — 1%. Почти каждый больной (94%), который находился на стационарном лечении, брал с собой медикаменты, 71% — еду, 61% — постельное белье.