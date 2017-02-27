«Бешеные реалии»: по Черниговщине бродят волки
На Черниговщине снова приобрел актуальность вопрос заболеваемости бешенством. Что же такое бешенство и чем он опасен? Бешенство — особо опасное вирусное заболевание всех людей и теплокровных животных. Заражение человека бешенством происходит в основном через укусы больным животным или в результате попадания его слюны на свежие ранения, царапины кожи или слизистых оболочек. Употребление в пищу мяса или других тканей животных, инфицированных бешенством, не является источником инфекции для людей. Инкубационный период бешенства длится обычно 1-3 месяца, но может варьироваться от менее 1 недели до более одного года. Начальными симптомами бешенства являются высокая температура и во многих случаях боль или необычные, непонятные ощущения: покалывание, пощипывание или жжение (парестезии) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное, смертельное воспаление головного и спинного мозга. Возможно дальнейшее развитие двух форм болезни. У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, нарушения поведения. Через несколько дней наступает смерть. Вторая форма бешенства протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная форма. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и, в конечном итоге, наступает смерть. Кто чаще всего выступает в роли переносчика бешенства? Наибольший процент больных животных занимают лисы, волки, кошки и собаки. Если рассматривать домашних любимцев то болеют чаще коты, чем собаки. Прежде всего, такую ситуацию мы связываем с тем, что в Украине обязательной является вакцинация собак против бешенства. Большинство собак вакцинированы, хотя, к сожалению, охватить все поголовье собак прививкой очень сложно. Причинами сложной ситуация по бешенству собак и кошек являются: — недостаточный контроль за выполнением правил содержания собак и кошек, и безответственность владельцев животных, в результате чего увеличивается количество бездомных животных, особенно на окраинах, на территориях других населенных пунктов, дачных участков, придомовых территориях. — Безответственность владельцев домашних животных, которые не желают вакцинировать животных против бешенства. — Отсутствие или неисполнение своих функций бригадами по отлову бездомных животных. С целью предупреждения заболевания бешенством среди населения необходимо соблюдать главных правила: — избегать контактов с бездомными и дикими животными. Обращать особое внимание детей на опасность таких контактов. — Своевременно осуществлять прививки домашним животным. — При малейшем подозрении на заболевание среди животных — уведомлять органы ветеринарной медицины. — Немедленно обратиться к врачу после контакта (укуса или ослюнения) с подозрительным животным, поскольку при проявлениях клинических признаков спасти больного, как правило, не удается. Только вовремя и квалифицированно проведена первичная хирургическая обработка ран и вакцинация против бешенства могут уберечь пострадавших людей от смертельных последствий. Итак, ликвидация бешенства даже на значительных территориях нашего государства вполне реальное дело при условии проведения комплексных мероприятий и упорного труда специалистов ветеринарной медицины, лесного и охотничьего хозяйств, местного самоуправления и жилищно-коммунальных служб и общественных организаций. И напоследок, помните, что все мероприятия по профилактике бешенства будут бесполезны, если каждый владелец животных не будет понимать, что он несет ответственность не только за свое здоровье или своего любимца, но и за здоровье окружающих.