Бедные будут жить скромнее
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Согласно постановлению Кабмина №51 от 6 февраля 2017 года, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади.
Кроме того, Кабмин снизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт / ч до 51 кВт / ч на 1 кв. м отапливаемой площади.
В Кабмине отметили, что соответствующее постановление не предусматривает перерасчет нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.