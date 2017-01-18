Бдительность на льду притупляется «согревающими напитками»
При условии формирования на реках и озерах ледяного покрова выросла вероятность травмирования и гибели людей из-за пренебрежения правилами безопасности во время отдыха и подледной ловли рыбы.
Так, 17 января спасатели совместно с работниками милиции и местными средствами массовой информации провели очередную рейдовая проверка крупнейшей и самой опасной в пгт Макошино ледяной водоемы — реки Десны, где каждый день можно увидеть заядлых рыбаков и большие группы подростков на коньках.
В течение рейда распространялись предупредительные листовки с прописанными в них правилами поведения на льду, способами спасения и оказания первой медицинской помощи, доводилась до граждан печальная статистика гибели людей во время отдыха на замерзших водоемах, а также то, что каждый из отдыхающих не застрахован от несчастного случая и в любой момент может стать заложником своего опасного хобби.
И становится довольно обидно, что бдительность рыбаков притупляется большим количеством принятых «согревающих напитков».
В связи с этим ДСНС раз обращается ко всем гражданам: будьте крайне осторожны во время пребывания на льду. Выход на лед разрешается только в том случае, если толщина льда не менее 7-10 см. Кроме того, каждый рыбак должен иметь средства самостоятельного спасения и быть осведомленным относительно поведения на льду.
Ни в коем случае не позволяйте детям самостоятельно, без присмотра взрослых, играть на ледяном наряде водоема.