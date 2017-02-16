«Бавария» — «Арсенал» — 5:1: обзор матча
Бавария вслед за ПСЖ сделала очень серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Если ПСЖ накануне разгромили Барселону 4:0, то Бавария отправила в ворота Арсенала на гол больше, но при этом позволила гостям забить гол престижа.
Для Арсенала стадия 1/8 финала Лиги чемпионов становится проклятой – шесть раз до этого сезона команда Венгера вылетала именно на этой стадии. Причем в сезонах 2012/13 и 2013/14 именно мюнхенцы побеждали Арсенал на этой стадии.
Первый матч команд в нынешнем сезоне показал, что все идет к тому, что в этом сезоне в противостоянии дальше пройдет Бавария.
С первых минут мюнхенцы больше владели мячом и чаще атаковали, результатом чего стал шикарный гол Арьена Роббена в дальнюю девятку.
К средине первого тайма преимущество Баварии было подавляющим, а Нойер не вступал в игру даже ногами, но вдруг все перевернулось, когда “канониры“ ответили голом Алексиса Санчеса. Чилиец не реализовал 11-метровый — его удар отразил Мануэль Нойер — но был первым на подборе и все-таки добился своего.
В концовке тайма у лондонцев даже была пара моментов, чтобы выйти вперед, но на перерыв команды ушли при ничейном счете.
Но во втором тайме на поле была только одна команда. В течении десяти минут Бавария трижды поразила ворота Оспины – сперва отличился Левандовски, а потом дубль на свой счет записал Тьяго Алькантара, — чем деморализовала соперника.
Фактически на этом игра была закончена – у Арсенала не было моральных сил идти вперед, а Бавария решила не добивать соперника. Единственный, кто с этим был не согласен, оказался Мюллер – на 86-й минуте он вышел на замену, а через две минуты забил, установив окончательный счет на табло.
Подробности и онлайн матча: Бавария — Арсенал 5:1 Онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Бавария – Арсенал 5:1
Голы: Роббен, 11, Левандовски, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 88 – Санчес, 30
На 30-й минуте Санчес не забил пенальти (вратарь)
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья, 88), Алькантара, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Белльерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 49), Гиббз, Коклен (Жиру, 77), Джака, Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес
Предупреждения: Хуммельс, Лам – Мустафи, Санчес, Джака