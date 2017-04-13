Автору памятника Богдану Хмельницкому в Чернигове сегодня 130 лет
В хуторе Ладанский на Сумщине 13 апреля 1887 родился Иван Кавалеридзе, скульптор, кинорежиссер, драматург, один из основателей украинского кинематографа. Родился в крестьянской семье потомков грузинского княжеского рода, чьи предки после завоевания Россией Кавказа были привезены в Украину и прикреплены к земле. Учился в Киевском художественном училище, Петербургской академии искусств (1909-1910), частной студии Наума Аронсона в Париже. Автор памятников княгине Ольге в Киеве (1911, разрушен большевиками в 1919-м, восстановлен в 1996-м), Тарасу Шевченко в Полтаве и Сумах, Богдану Хмельницкому в Чернигове и многих других. Сценарист и режиссер Одесской (1928-1933) и Киевской (1934-1941, 1957-1962) киностудий. Автор кинолент: «Ливень» (1929), «Перекоп» (1930), «Штурмовые ночи» (1931), «Колиивщина» (1933). Но после выхода фильма «Прометей» (1935) о отданного в солдаты украинского крестьянина, вынужденного воевать за царя с Шамилем, в газете «Правда» вышла разгромная статья «Грубая схема вместо исторической правды» — Сталину не понравились сцены, раскрывали героизм чеченских горцев . Художника обвинили в буржуазном национализме и формализме, запретили работать с молодежью и снимать фильмы исторической тематики. Во времена немецкой оккупации отказался сотрудничать с нацистами, хотя некоторое время возглавлял отдел культуры Киевской городской управы — это позволяло спасти заключенных в Сырецком концлагере художников, предоставить убежище еврейским семьям в селах Киевской области, спасать молодежь от отправки в Германию, поддержать киевскую интеллигенцию, сохранить от разграбления брошены на произвол судьбы культурные ценности. Однажды на предложение гостя в эсэсовской форме создать бюст Гитлера ответил, что лепит только с натуры. А позже выяснилось, что это был советский агент. В конце 1942-го подготовил удачный проект памятника Тарасу Шевченко для города Дубно Ровенской области. Реализовать замысел помешали военные действия, а советская власть в регионе сосредоточилась на борьбе с украинскими повстанцами. Несколько позже Иван Кавалеридзе выдвинул этот же проект для Крещатика в Киеве, однако не прошел конкурс. Вероятно, власть мстила за пребывание под немецкой оккупацией, из-за чего киностудия выселила его из служебной квартиры. Памятник Григорию Сковороде, установленный в 1977 году на Контрактовой площади в Киеве, был подготовлен за пять лет до того, однако автору пришлось переделывать его шесть раз. «Во времена Григория Сковороды простой люд ходил босиком. Поэтому Кавалеридзе сделал фигуру философа без обуви, — вспоминал Александр Юнин, генеральный директор Музея-мастерской Ивана Кавалеридзе. — Этот проект считался окончательным, однако секретарь Центрального комитета Компартии Украины по идеологии Валентин Маланчук потребовал обуть Сковороду: не годится, мол, чтобы народный философ был босым. Из-за этого мастера, которые делали бронзовую фигуру в натуральную величину, допустили ошибку: туловище вышел коротким. Пришлось отложить открытие памятника и заняться его доработкой: туловище продлили в талии ». Иван Кавалеридзе, которого называли «украинским Микеланджело», жил исключительно искусством. Неутомимо искал совершенство и радовался каждому новому дню. «Самый счастливый день сегодня, — писал он в дневнике в 1977 году. — Почему? Потому что он и я живу! ». Умер 3 декабря 1978-го в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.