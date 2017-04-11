Автомобиль перевернулся: утренняя ДТП
11.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На перекрестке улиц Промышленная и Малясова столкнулись две машины: легковушка и микроавтобус. «Chery E5» и «Volkswagen T4». Последний ехал по главной дороге в сторону улицы Попудренко. Легковушка выезжал с второстепенной улицы. Чтобы избежать столкновения микроавтобус пытался привлечь на обочину и перевернулся. Водители и пассажир микроавтобуса получили легкие телесные повреждения. Механические повреждения автомобилей значительнее. На место ДТП выехали три экипажа патрульной полиции и карета скорой помощи.