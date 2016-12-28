Автомобиль для мажора: золотой бензин для украинского кошелька
За последние сутки цены на бензин и дизельное топливо повысились на 11-50 копеек за литр на автозаправочных станциях большинства сетей, в частности AMIC, KLO, SUN OIL, «Автотранс», «Надежда», «АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ», «Татнефть», «Укр- Петроль ». Это повышение стало продолжением вчерашнего подорожания, когда на 40-50 копеек повысили цены сети группы «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нефть» и других. По данным «Консалтинговой группы А-95», на сегодняшний день средняя цена 1 литра А-92 составляет 22,83 гривны (за последние сутки он подорожал на 9 копеек), 1 литр А-95 — 23,57 гривны (цена повысилась на 7 копеек), премиальные марки а-95 подорожали до 24,94 гривны, а дизельное топливо — ДТ — 21,13 гривны (подорожало на 8 копеек). Нефть должна По словам заместителя директора по специальным проектам НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, повышение цен было прогнозируемо еще месяц назад. Собственно, повышение началось еще в первые две недели декабря и теперь после небольшого перерыва просто возобновилось. Эксперт пояснил, что топливо на АЗС начало дорожать после того, как пошли вверх цены на оптовые партии топлива на границе Украины и были закуплены новые партии на период новогодних праздников — после этого стало очевидно, что цены не удержатся на месте. Причина повышения цен на нефтепродукты на границе — в повышении Platts и рост цен на нефть. Ну, а нефть, по мнению Геннадия Рябцева, подорожала в результате успешной информационной кампании — крупнейшие производители нефти, включая страны ОПЕК и те страны, которые не входят в этой картели, в конце ноября — начале декабря договорились сократить добычу в первой половине следующего года, что, по замыслу авторов идеи этого сокращения, повысить цены на «черное» золото. В повышении цен на горючее должны и длительные праздники — нефтетрейдерам надо было получить до 10% дополнительной гривневой выручки от продажи топлива, чтобы сформировать запасы горючего на длительные новогодние выходные, когда деловая активность замирает. Кроме того, белорусские поставщики топлива с 12 декабря перешли на выполнение контрактов с декабрьскими котировками, которые выше ноябрьские на 35 долларов за тонну, что составляет 5-7%. Дешевле не будет Нынешнее повышение цен на нефтепродукты на украинских заправках может быть не последним в этом году. По мнению Геннадия Рябцева, в горючего еще есть потенциал для роста цены на 30-60 копеек за литр. Сдерживающим фактором может стать «мертвый» сезон новогодних праздников, когда потребление топлива традиционно падает, и нет закупок топлива в больших объемах. Если прогноз сокращения добычи нефти не оправдается, и цена на него поползет вниз, это все равно не приведет к удешевлению топлива в Украине, считает Геннадий Рябцев. Во-первых, нет никаких положительных ожиданий от курса гривны, а именно курс является одним из главных факторов влияния на цены горючего. Кроме того, с 1 января унифицируется взимания акциза с дизельного топлива — если раньше он отличался для различных экологических классов топлива, то теперь он будет единственным. В связи с этим ГП может подорожать примерно на 60 копеек за литр уже после Нового года. Автомобилисты должны молиться на гривну Геннадий Рябцев считает, что в ближайшее время цены будут определять несколько факторов, среди которых — динамика нефтепродуктов на европейских площадках: если в Европе цены меняются на 3%, то это означает, что в Украине появляются предпосылки к изменению в течение ближайших двух недель цен на 30 копеек. Кроме того, по мнению эксперта, будет влиять на цены на бензин в Украине и то, как решится неопределенная ситуация с поставками российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Речь идет о конфликте, который начался еще в апреле этого года — Беларусь, ссылаясь на устные договоренности с Россией в одностороннем порядке начала платить за российский газ не 132 доллара за 1 тыс. Кубометров, а 73 доллара, и до сентября у нее накопился долг в размере 340 млн долларов. Поэтому Россия в третьем квартале сократила поставки нефти в Беларусь с 5,3 до 3500000 тонн, а в четвертом квартале планировала сократить поставки еще на 0500000 тонн. И конечно же, одним из главных факторов, влияющих на цены на горючее в Украине, остается курс гривны — ослабление курса на 1 гривну в двухнедельном усреднении означает, что на заправках топливо может подорожать на 60-70 копеек.