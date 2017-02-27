Аваков озвучил неприятные нюансы о патрульной полиции
Уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% — от 60% в начале ее запуска в нынешних 40%. Об этом в интервью программе «ТСН.Тиждень» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Мы имели пик увлечения и обожания патрульной полицией, которая в какой-то момент достигала 60% уровня доверия. Сейчас это опустилось к трезвой повседневности — 40%. Мы некоторое повышение доверия в общем в системе полиции, там около 25%. Но это статистика », — уточнил Аваков. Министр говорит, что «опыт европейских стран и вообще развитых нормальных демократий говорит, что там, где полиция будет пользоваться доверием более 50%, то есть большинства населения, там мы будем иметь устойчивую правоохранительную систему». «Я очень рассчитываю, что такую систему мы будем иметь в ближайшие три-пять лет. Когда эти молодые ребята, которых мы набрали сейчас за конкурсами, начнут занимать руководящие должности, когда наберутся опыта, когда перестанут разбивать машины, над которыми все так потешаются. И эта ситуация стабилизируется, когда мы стабилизируем законодательство. Но это процесс, шаг за шагом », — заявил Аваков. Черниговцы по-разному относятся к патрульной полиции. Кстати, недавно патрульная полиция Чернигова отпраздновала свою первую годовщину. Арсен Аваков также анонсировал полную ликвидацию пожарной инспекции и заявил, что Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.