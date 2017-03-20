Атрошенко заставил подопечного читать «неприятный» текст
Во время утреннего совещания в городском совете мэр Чернигова Владислав Атрошенко прервал отчет начальника КП «ЖЭК-13» Владимира Прищепы и дал ему лист бумаги и попросил зачитать. «Мы ваш отчет послушали, теперь мой послушайте. Зачитайте », — заявил городской голова. Оказалось, что на листе аналитический и мониторинговый срез деятельности предприятия «ЖЭК-13», в котором освещены основные проблемы, недоработки и долги. После этого мэр показал Владимиру Прищепе фото на своем мобильном телефоне с неубранными участками. Досталось «на орехи» и начальнику управления ЖКХ городского совета Ярлославу Куцу. «В городе такого быть не должно. Я не поленился и вышел из машины. Люди говорят, что тот мусор уже две недели лежит. Я не идиот, я вижу, что это за мусор — там уже мокрое, вонючее и залежалого мусора. Город должен быть чистым », — заявил Владислав Атрошенко.