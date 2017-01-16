Атрошенко признал, что неэффективно борется с нечистоплотными горожанами
На утреннем совещании, которое прошло в первый рабочий день после праздников, заслушав отчет начальника экологической инспекции Чернигова Сергея Стринадко и посмотрев фотоотчет работы его ведомства, мэр Владислав Атрошенко признал, что городские власти ведут неэффективную работу в направлении воспитания черниговцев, которые устраивают свалки, выбрасывая мусор, где попало. На фотографиях, в частности, были изображены стихийные свалки, созданные не только на окраинах города, но и ближе к центру, например, возле домов. «Мне кажется, что мероприятия, которые мы организуем для тех, кто мусорит на улицах Чернигова, недостаточно жесткими и эффективными. Штрафы не очень большие, и наказанных тоже немного. Надо этот процесс ставить на конвейер », — отметил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Также мэр добавил, что такая картина, которую сегодня на совещании представила екоинспенция — это оценка работы городской власти. Сейчас сумма административных штрафов за выбрасывание мусора в местах, не предусмотренных для этого, не так уж и «кусается»: для физических лиц она составляет от 340 грн до 1360 грн, для юридических лиц — от 800 грн. Сейчас Владислав Атрошенко собирается провести совещание с юридической службой городского совета, а также представителями судопроизводства, чтобы обсудить детали дальнейшей, уже более серьезной, борьбы с свинством горожан.