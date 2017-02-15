Атрошенко хочет больше детей
Заместитель министра юстиции Павел Мороз познакомился с молодыми черниговцами и вручил их мамам свидетельства о рождении младенцев. В роддоме на торжественную выписку собрались семь рожениц. «Мы очень рады, что вы рожаете детей мы сделали такой сервис, чтобы вы не выстаивали в очередях», — заместитель министра юстиции Павел Мороз.
Да, наверное, господин Мороз и не знает, что черниговцы не выстаивают в очередях уже давно. Ведь эту услугу в Черниговском роддоме начали еще в 2015 году. «Эта услуга у нас действует более года получить можно все в роддоме», — заместитель главного врача по медицинской части Галина Ленник. Не теряет возможности и городской голова. Чтобы не начинать ни одной социальной программы для стимулирования рождаемости, он решил уговорить молодых мам родить еще несколько детей. Даже забавлял их анекдотами. «Я узнал, что мой слуга спит с моей женой. А товарищ говорит: то и ты спишь с его женой. — Но я рожаю ему лордов, а он мне евреев. Так вот, я желаю вам рожать украинский, чтобы у нас было будущее », — черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. В этом году будущее обеспечили более трехсот младенцев. Домой сегодня выписали десять рожениц. Три женщины от торжественного вручения свидетельств отказались.