АТОвцы и военные встали на лыжи
Лыжные соревнования с участием команд от военных частей Черниговского гарнизона и участников АТО прошли на днях в Чернигове. Об этом сообщил Виталий Кириллов, представитель пресс-службы ОК «Север». Всего в мероприятии приняли участие 8 команд, в состав которых были включены и женщин. По условиям соревнования участники преодолевали лыжную трассу длиной 2400 м для мужчин и 1200 м — для женщин. Борьба продолжалась как за командную, так и за личное первенство. По результатам соревнований 1 место заняла команда от управления оперативного командования «Север», 2 место — команда от исследовательского научно-изобретательского центра, 3 место — команда от 5-го полка связи. Во время награждения победителей соревнований заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» по работе с личным составом полковник Виталий Покотило поблагодарил всех участников за активную жизненную позицию и поддержку физической формы и здорового образа жизни. Также он отметил, что спортивные мероприятия между военными частями в оперативном командовании продолжатся и будут проходить с привлечением семей военнослужащих. Стоит отметить, что накануне Нового года в оперативном командовании «Север» уже происходили родственные соревнования между семьями военнослужащих и участников АТО.