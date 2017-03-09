Атаман Галак — гроза северских лесов
Огромные черниговские леса всегда давали приют многочисленным бандитам и партизанам, особенно во время безвластия. Так было и в начале 1920-х годов, когда ослаблена гражданской войной советская власть еще не взяла под контроль окраины государства. Северск леса стали ареной действий банд и формирований разным направлениям и численности. У всех на устах были атаманы брать Прудников, Ляшко-Савицкий, Медведев, Курлешко, Фиц. Однако наиболее жестокой была банда Ивана Галака, которая действовала в Гомельском и Речицком уездах Гомельской губернии, Городнянском и Рипкинском уездах Черниговской губернии. Главарь банды Иван Галак (Иван Алексеевич Васильчиков) родился в селе Пилипча Репкинского уезда в конце 1890-х годов (точная дата неизвестна). Семья была зажиточная, но, по некоторым данным, не брезговала и конокрадства. С распадом Российской империи в 1918 году Иван собрал банду, которая занималась грабежами и убийствами. К началу 1920-х годов она насчитывала 700-800 боевиков при пулеметах и конный отряд в 60 сабель — по тем временам это была большая сила. Отмена часто разделял свое воинство по 20-30 казаков, которые действовали отдельно на огромной территории. 16 апреля 1921 Галак устраивает погром в Василевич, во время которого убивали и 85-летних стариков, и четырехлетних детей. Во время нападения на судно в Радуле «галаковцев» уничтожили 80 человек, преимущественно мирных граждан. Во время налета на Ручаевка Речицкого уезда было вырезано 40 еврейских семей, а поскольку в то время семьи были многодетными, то это составило более 200 человек. Здесь же Галак применил нечеловеческую казнь, что практиковалась поляками против запорожских казаков — «на кол». По некоторым данным, на его счету — тысячи жизней ни в чем не повинных людей … Вскоре Галак объявил себя командующим Армии народного восстания. Отмена Галак был связан с зарубежными структурами белогвардейской организации Бориса Савинкова, которую финансировали польский и французский разведки. Пользуясь поддержкой части местного населения, пострадавшего от продразверстки и злоупотреблений отдельных представителей власти, «галаковцев» успешно ускользали от преследования. Однако когда против них были брошены силы армии и Чека, то дни их были сочтены. В банду Галака был заброшен агент Гомельской Губчека Федор Гончаров, 3 июля 1921 на ночевки поставил точку в кровавой биографии Ивана Галака. Во главе группировки оставался бывший жандарм Ходько, но и его в 1922 году постигла похожая судьба. В 1922 году против остатков банды была брошена 11-кавалерийская дивизия из состава Первой Конной армии Семена Буденного. Красная конница заблокировала и уничтожила остатки бандформирования в районе болота Замглай. Очень интересная история с местом захоронения атамана. Считается, что он похоронен в селе Пилипча, где существует и могила. Однако один из местных краеведов — Александр Ясенчук — в свое время обнародовал очень интересный документ от 1935 года — записку на имя секретаря Черниговского обкома КП (б) У: «Совершенно секретно. Во время моего пребывания в Репкинском районе 19-20.08. директор МТС тов. Малышко мне рассказал, что атаман банды Галак, который оперировал в Репкинском районе несколько лет и считался затем убитым, живой, работает где-то на заводе под другой фамилией и вместо него убит другой гражданин, похожий на него. Ссылаясь на скрытые, но упорные разговоры со стороны отдельных граждан по этому вопросу, он заявил мне, что это дело очень серьезное, имеет под собой почву, и точный адрес Галака может указать только один человек — Нечай Андрей — председатель Дубовязовского райисполкома, бывший активный «галакивець». Подробности этого дела, как рассказали мне, таковы: в день убийства Галак тайно забрал одного еврея из Любеча, чрезвычайно похожего на атамана, одел его в тот же костюм, который носил сам, вечером убил его, отрубив голову, и сразу же закопал его. Сам Галак убежал. Через две недели могилу открыла милиция, и родные Галака его «узнали». В связи с этим я дополнительно узнал, что бывшая жена Галака живет в райцентре Репки, арестованным НКВД «галаковцев» до сих пор носит передачи в камеры, дочь Галака учится где-то в институте, но никто не знает точного адреса. В Репкинском районе живут еще три брата — бандиты Галака. Мной об этом сообщено только секретарю Репкинской партийной организации и начальнику НКВД с предложением предложить директору МТС написать об этом заявление на конкретных лиц, которые сообщили ему эту информацию, с целью надлежащей проверки этого вопроса. Кроме того, надо взять под особый контроль семью Галака, выяснить место учебы его дочери. Об этом все довожу до вашего сведения. Баскин ». Но, скорее всего, это легенды, которые всегда сопровождают смерть известных людей.