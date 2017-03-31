Артиллеристы на Черниговщине готовы бить по боевикам
В Гончаровском артиллеристы совершенствуют свое мастерство и днем, и ночью. Сейчас на полигоне проходит управления огнем подразделений первой отдельной танковой бригады. Для многих бойцов это удачное закрепление полученных знаний, ведь многие из них имеют солидный боевой опыт в зоне АТО. Ребята уже готовятся к стрельбе фугасными и осветительными снарядами. «В 2014 году участвовал в деблокированию аэропорта в Луганске. Имею 5-летний опыт наводчиком », — старший наводчик Александр Пивень. «Месяц проходил обучение на Яворивском полигоне. Сейчас тренируемся заряжать и стрелять », — заряжающий Андрей Плоский. Военные говорят, что готовы в любой момент ехать на передовую в случае обострения конфликта, чтобы защитить украинских граждан от пророссийских боевиков.