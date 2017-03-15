Апелляционный «пшик»: осужденный на 12 лет за жестокое убийство мужчина «уходит» от наказания
Почти год назад Черниговщину всколыхнула ужасная весть о жестоком убийстве. При въезде в село Переволочная Прилуцкого района местный рыбак обнаружил в реке Удай труп. Когда на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, то первым, что увидели оперативники, было изуродованное лицо погибшего. Мужчину застрелили в голову, а чтобы замести следы преступления, бездыханное тело бросили в воду. Убитого опознали. Им оказался 35-летний житель села Манжосовка Игорь Калениченко. Буквально на следующий день следствие нашло виновного, близкого друга погибшего Леонида Труша. 26 июля 2016-го убийцы объявлен приговор — 12 лет лишения свободы и содержания под стражу в зале суда. Однако в этом году Апелляционный суд Черниговской области отменил решение суда первой инстанции и своим постановлением определил территориальную подследственность уголовного производства по Бахмачским райсудом. Зато Бахмачский районный суд принял решение отправить судебный приговор на доработку и, как это ни парадоксально, принял никакого решения о мере пресечения для Леонида Труша. Об этом стало известно из собственных источников. А это значит, что уже 17 марта осужденный может выйти на свободу и делать все, что придет в голову, потому что именно в этот день истекает срок его содержания под стражей. Например, человек может бежать из Черниговщины или из Украины. Хотя все точки над «и» по уголовному делу еще не поставлены …