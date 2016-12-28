«Антонов» для Саудовской Аравии
После начала российской агрессии и открытого противостояния многие отечественные и зарубежные эксперты предрекали крах украинской авиационной промышленности, во многом была связана с российской. Однако прошло два с половиной года, и 20 декабря 2016 состоялась презентация нового самолета, украинские авиастроители создали без российского участия на заказ Саудовской Аравии — Ан-132. Это легкий турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет, который создается на замену устаревшего Ан-32. Как и его предшественник, новый Ан будет ориентирован на перевозку грузов в сложных климатических условиях — в жарких странах и на высокогорье. Его грузоподъемность увеличена до 9,2 тонн (в Ан-32 — 7,5 тонн), а дальность полета с максимальной грузом выросла до 1270 км (в Ан-32 — 1050 км / ч). Максимальная крейсерская скорость составляет 550 км / ч, крейсерская высота — 9000 м. От своего предшественника новый самолет будет отличаться также рядом преимуществ: новейшей авионикой, «стеклянной» кабиной экипажа, мощной системой кондиционирования и двигателями западного производства — канадской компании Pratt & Whitney — PW -150A. В мая 2015 года года между украинским авиаконцерном и саудовской компанией Taqnia Aeronautics подписано соглашение о разработке Ан-132. По условиям договора, украинская сторона обеспечивает передачу технологий производства Ан-32 саудовским партнерам и подготовку специалистов. При этом Taqnia Aeronautics совместно с Научно-технологическим центром имени короля Абдулазиза (KACST) и заводом «Антонов» выполняют доработки самолета для повышения полезной нагрузки, дальности полета и взлетной параметров транспортника. В феврале 2016 между «Антоновым» и Taqnia Aeronautics было подписано новое соглашение — о производстве Ан-132 в Саудовской Аравии. Известно, что украинский концерн будет выступать консультантом проекта и проводить технологическое обучение специалистов ближневосточного завода. В рамках соответствующего соглашения будет передан документацию на строительство самолетов. Страны Ближнего Востока являются давними партнерами «Антонова». Транспортный самолет Ан-132 интересен Саудовской Аравии через свои технические особенности — фактически это единственный самолет, который может взлетать из песка. В настоящее время объем производства Ан-132 еще не определен. Согласно заключенным договоренностям, этот вопрос будет решаться после демонстрации самолета в Саудовской Аравии, освоение различных вариантов самолета в эксплуатации и строительства завода. При этом «Антонов» оценивает потребность рынка в 300 самолетов. Ожидается, что около 80 самолетов Ан-132 закупит Саудовская Аравия. Еще 56 самолетов «Антонов» намерен продать Индии, если победит в тендере.
-
Юра