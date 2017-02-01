Антииммиграционный указ Трампа осложнит жизнь черниговцам

Процедура получения виз в США для граждан Украины изменилась. Причиной этого стал указ президента США Дональда Трампа, что затрудняет получение иностранцами виз в Соединенные Штаты.
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Согласно тексту указа, подписанного 27 января, лица, обращающиеся по повторное получение неиммиграционных виз, срок действия предыдущих виз которых истек более 12 месяцев назад, теперь не могут воспользоваться процедурой обновления визы без личного собеседования. «Все заявители, которые не соответствуют требованиям процедуры обновления визы по почте, должны назначать собеседование для обращения за неиммиграционной визы», — говорится в указе. Ранее восстановить визу можно было в упрощенном режиме в течение 47 месяцев после окончания предыдущей, воспользовавшись услугами почты.