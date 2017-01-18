Американский герой Украины
Война на Донбассе и российская агрессия вызвали большой резонанс среди украинской диаспоры за рубежом. Разными путями украинские сообщества в различных частях мира начали передавать как денежные средства, так и необходимые для фронта вещи. Было и несколько десятков иностранцев украинского происхождения из США, Канады, Европы, приехавшие со оружие в руках отстаивать независимость страны. Сначала в качестве добровольцев, инструкторы, а затем и как воины ВСУ. Наиболее известным из них стал Марк (Маркин) Паславский. Он родился на Манхэттене (Нью-Йорк, США) в 1959 году. Окончил военную академию в Вест-Пойнте, служил в 75-м полку рейнджеров армии США. Капитан в отставке (1991) погиб в боях под Иловайский в возрасте 55 лет. Для семьи Паславский, эмигрантов из Украины, эта война была своя. «Своя» в том смысле, что Марк-Маркиян приходился родственником известному деятелю Организации Украинских националистов (ОУН) Николаю Лебедю. В начале 90-х — середине 2000-х Паславский представлял в Киеве интересы инвестиционных банков и мировых трейдеров AIOC, Bear Stearns и CSFB. А когда ушел из большого бизнеса, то основал в Киевской области успешное сельхозпредприятие. В апреля 2014 года он получил украинское гражданство. С началом войны в Донбассе Паславский добровольцем ушел на фронт с первым составом батальона «Донбасс». Обязывали история семьи, родственные связи и, опять же, репутация. Но ни военное образование, ни опыт военной службы не спасли его от гибели. 19 августа 2014 Паславский погиб в боях под Иловайск. «Они прятались в школе, попали в окружение, — рассказывал позже о смерти Марка его товарищ. — Стреляли по ним со всех сторон. Марк получил три пули в спину. Перед смертью он сказал: «Я мечтал стать настоящим Украинский. Надеюсь, я им стал. Так больно … И так не хочется умирать! »Похоронен 26 августа 2014 на Аскольдовой Могиле в Киеве. 19 августа 2015-го там в его честь был установлен памятный знак. На церемонии присутствовали его родные: мать, брат и сестры, бывшие народные депутаты Владимир Яворивский, Степан Хмара, Евгений Нищук, собратья из батальона «Донбасс. Паславского посмертно награжден высшей наградой «Пласта» Железным крестом как бывшего члена этой организации. Награду вручили его матери. В сентябре 2015 во время посещения США Президент Порошенко вручил родителям Паславского орден Даниила Галицкого. Согласно положению, орденом Даниила Галицкого награждаются исключительно граждане Украины «за значительный личный вклад в развитие Украины, за добросовестное и безупречное служение Украинскому народу» … В августе 2016-го во Львове открыто реабилитационный центр имени Маркиана Паславского.