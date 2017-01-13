Американские «Харрисоны» в ВСУ
Война на Донбассе показала, что важнейшим родом связи при ведении боевых действий в населенных пунктах является радиосвязь. Поэтому, по опыту ведения боевых действий, в населенных пунктах были проведены большие изменения в армейской системе радиосвязи. Наиболее масштабным проектом стала закупка полевых коротковолновых радиостанций Harris Falcon II и Falcon III американского производства. В войсках их все называют «Харрисон» — пожалуй, в честь известного актера Харрисона Форда. Falcon III стоит более миллиона гривен, поэтому закупают их немного, а вот «более молодые» Falcon II в некоторых подразделениях присутствуют до ротного уровня. Для наших военных закупка этих станций — это большой прогресс, выводит систему управления войсками на новый уровень. Так, например, уже сейчас есть возможность развернуть защищенную (алгоритм шифрования АЕS-256 — это гарантированная стойкость) и устойчивую к радиоэлектронной борьбы (за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты) радиосеть. Причем не только для голосовой связи, но и для передачи данных. В частности возможно организовать одноранговую сеть, в которой нет уязвимого центрального узла и сочетающую станции на расстоянии десятки и сотни километров. Хотя скорость передачи данных будет небольшая — до 120 кбит / с, но этого хватит для почтового сервера, умеет маршрутизировать почту между станциями, а также для программы Harris Tactical Chat, в котором можно обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени. Интересно, что у нас эти радиостанции используют не по основному назначению — в США это полевая «лошадка», которую боец-связист таскает с собой в рюкзаке, а нас это командно-штабная станция. Кстати, эффективность новой техники уже оценили боевики на фронте — они предлагают несколько десятков тысяч долларов за тушку «Харрисона»: после этого ее, очевидно, ожидает препарирования в подвалах какого-либо Саратовского радиозавода.