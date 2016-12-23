Американские беспилотники RQ-11B Raven в ВСУ
Военная помощь Запада нашим вооруженным силам за годы войны постоянно оказывается в центре самых скандалов. То на поставленные «Хаммеры» нет запасных частей и покрышек, то наши армейцы «потеряют» в Дебальцево новейшие антиминометни радары. Теперь дошло дело и до еще одной американской «фишки» — мини-беспилотника Raven RQ-11B, 72 единицы которых были бесплатно переданы ВСУ этим летом. На днях советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил буквально следующее: «С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники». С одной стороны, один из основателей батальона «Азов» Хазин среди тех, кто стоял у истоков и сейчас всячески проталкивает волонтерский проект «аэроразведка» и здесь при желании можно увидеть какие-то нотки лоббизма в проталкивании своих аппаратов на вооружение ВСУ. С другой стороны, о проблемах этих беспилотников военные эксперты говорили еще летом, когда впервые появилась информация о их поставки. Дело в том, что хотя аппараты и находятся на вооружении армии США и используются множеством других стран, однако с 2009 года они цифровой канал управления, тогда как нам поставлена ранняя версия с аналоговым. Если бы речь шла о войне вроде сирийской или иракской, где повстанцы не имеют средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), то этот вариант был бы идеальным, однако в донбасских «шахтеров» и «трактористов» вполне себе современные российские системы, эффективные против такой устаревшей техники. То есть в таких поставках было намешано все — от непонимания американскими военными специалистами характера противостояния на Донбассе до банального желания избавиться неудачной модификации. Нельзя исключать и непонимание нашим командованием места таких аппаратов в армейской структуре. По американским уставами такой аппарат используют локально — для наведения миномета небольшого калибра или автоматического гранатомета на ближайший холм. Естественно, что задача для наведения артиллерии калибра более 100 мм даже не стоит. В наших же условиях командование пытается несколькими аппаратами решить все проблемы — вплоть до выявления артиллерийских позиций противника. Для чего, конечно, дальности не хватает. То есть, с одной стороны, американские аппараты действительно не соответствуют реалиям войны и не могут использоваться по своему прямому назначению — корректировка артиллерийского огня, с другой стороны, они в любом случае лучше и эффективнее, чем те коммерческие машины, которые есть на фронте. К тому же не надо забывать, что американские аппараты Украина получает от США бесплатно. А потери в боевых условиях всегда были, есть и будут. Достаточно вспомнить, что даже в США в среднем наработки на отказ таких аппаратов составляет около 200 вылетов, а с 20000 построенных большая часть была утрачена во время обучения или в бою, причем наиболее частой причиной потери, по американским данным, была или потеря линии свя связи, или аппаратный сбой в самом аппарате.