«Алкогольная авария»: пьяный водитель с хмельной девушкой врезались в дерево
В Черниговский отдел полиции 18 января около 5 утра поступило анонимное сообщение о том, что в Чернигове по улице Шевченко произошло ДТП с травмированными.
Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что водитель, 37-летний житель Чернигова, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», двигаясь по улице Шевченко со стороны улицы Павлова в направлении улицы Александра Молодчего, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и с диагнозом «политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, органов брюшной полости, перелом костей голени верхней трети обеих нижних конечностей, резаные раны левой кисти, алкогольное опьянение» госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы № 2. Пассажир — 19-летняя жительница Городни получила телесные повреждения и с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, повреждение связок шейного отдела позвоночника, ушиб правого плечевого сустава и грудной клетки , алкогольное опьянение »доставлена в травмпункт той же больнице, где после оказания помощи отпущена домой. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится проверка.