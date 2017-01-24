Алехин передумал возглавлять Нацполицию Украины
Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области полковник полиции Эдуард Алехин сообщил об отказе от дальнейшего участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя Национальной полиции Украины и обратился с соответствующим заявлением в консультативной отборочной комиссии МВД Украины. Свое решение руководитель полиции Черниговщины мотивировал тем, что максимальную пользу обществу способен принести именно на нынешней должности — возглавляя территориальное подразделение полиции в Черниговской области, своем родном крае. — Именно на Черниговщине я рос как профессионал, здесь прошел все ступени правоохранительной карьеры, хорошо изучил особенности региона и присущие ему проблемы, есть четкое видение путей улучшения ситуации и хотел бы продолжать эту работу вместе со своим коллективом, — подчеркнул Эдуард Алехин.