Академический хор Заньковецкой спел на Рождественском фестивале во Львове
XVIII Всеукраинский Рождественский фестиваль «Большая коляда» прошел с 7 по 22 января во Львове в величественном храме Пресвятой Евхаристии (Доминиканский собор). Уже пятый год подряд на фестивале Черниговскую представляет Академический хор Нежинского училища культуры и искусств имени Марии Заньковецкой — лауреат Всеукраинских и Международных конкурсов и фестивалей, участник городских, областных и Всеукраинских художественных акций. Руководители хора — кандидат искусствоведения, доцент Любовь Дорохина и преподаватель 1 категории Ирина Могильная. Хор училища представил яркую программу Рождественских песнопений, среди которых три обязательных произведения. Овладение разностилевым репертуаром, поиск новых исполнительских возможностей позволили коллективу ярко выступить в концертной программе фестиваля. Вдохновение нежинским исполнителям добавляли бурные аплодисменты слушателей, традиционное гостеприимство и искренняя забота организаторов фестиваля, которая помогала и поддерживала юных художников во время концертного выступления. После концерта немало хороших отзывов слышал коллектив и его руководители от посетителей концерта и организаторов фестиваля. Приятное впечатление было и внешнего вида хора. Новые сценические костюмы предоставили выступления яркой расцветки и колорита. Руководители фестиваля отметили хоровую мастерство юных нежинцев приглашением принять участие в «Большой Коляде» и в следующем году. Участие студентов в фестивалях и конкурсах — это значительный стимул для творческого роста коллектива, важна патриотическая миссия, при осуществлении которой молодые исполнители пропагандируют украинское хоровое искусство.