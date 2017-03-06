Аферисты обманывают черниговцев в интернете и по-телефону
За прошедшие сутки от мошенников пострадали четверо жителей Черниговщины. Двух обманули через так называемый Интернет-магазин, еще двое сообщили свои реквизиты псевдо-банкирам, как результат — исчезновение денег с карточек. Общая сумма убытков пострадавших — более 50 000 гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Характерно, что на этот раз жертвами аферистов стали не старенькие дедушки или легковерные бабушки, а молодые и, казалось бы, грамотные и знающие молодые люди. Так, 32-летняя жительница Чернигова, желая купить дорогой телефон, нашла объявление о его продаже в одном из интернет-магазинов. Но, перечислив продавцу деньги, более 10000 гривен, вместо заказанного получила старый неработающий мобильный телефон. Сейчас связь с продавцом отсутствует. Аналогично пострадал и житель Борзны. 38-летний мужчина через тот же самый Интернет-ресурс захортив приобрести мотоблок. Найдя нужную модель, добросовестно перечислил указанную сумму денег на карточку продавца, но товар не получил. В обоих случаях деньги перечислялись на банковские карточки, с именами и фамилиями, но это не помешало аферистам после совершения преступления скрыться. В обоих случаях по фактам совершения преступления возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полиция ищет злоумышленников, а граждан предупреждает: Вы заказали товар на сайте Интернет-объявлений? Рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток, ЭТО ОБМАН! Еще двое пострадавших от мошеннических сделок — из Нежина и Прилук. Да, 33-летней жительницы Нежина позвонил неизвестный и, представившись работником банка, узнал реквизиты и личную информацию ее карты. В дальнейшем со счета потерпевшей исчезло более 15 000 гривен. 36-летняя прилучанка тоже поверила приятном голоса с трубки. Псевдо-представитель службы безопасности банка, под предлогом контр действий от несанкционированного снятия ее денежных средств, предложил жертве назвать реквизиты своих кредитной и зарплатной карточек. Через мгновение женщина потеряла почти 15 000 гривен. По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). А полиция инструктирует граждан как не стать очередной жертвой аферистов: вам звонят якобы из банка? Спрашивают о сроке действия вашей карты, код на ее обратной стороне, банковские пароли с смс-сообщений? Не рассказывайте, ЭТО МОШЕННИКИ! Немедленно обратитесь в полицию по телефону 102!