Адвокаты и правозащитники просят проверить черниговскую прокуратуру
К Генеральному прокурору обратился представитель консультативного совета при областной прокуратуре Александр Подгорный. Он от имени многих своих коллег просит «проверить работу прокуроров с привлечением общественности, провести переаттестацию личного состава, остановить сфабрикованы против патрульных полицейских дела и провести встречу с правозащитниками, активистами и гражданами, стали жертвами произвола прокуратуры». В своем обращении Александр Подгорный приводит пример того, что 25 черниговских патрульных полицейских находятся под давлением криминальных производств, внесенных в единый реестр досудебных расследований. Это, по его мнению, является дискредитацией новой патрульной полиции. Кроме того, о «коррупционной деятельности пойманного на днях СБУ директора департамента ЖКХ Евтушенко представители Консультативного Совета при прокуратуре сообщали официально письмом еще в 25.06.2015 г.. Но прокуратура закрыла это дело», — говорится в обращении. За последние три года в областной прокуратуре сменилось пять ее руководителей. Но в своей работе прокуроры «не видят вопиющих нарушений прав человека, не расследуют дел о хищении бюджетных средств, коррупционных деяний, не выполняют и игнорируют судебные решения», — обращается Александр Подгорный.