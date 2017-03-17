Абитуриентам на заметку: последний день регистрации на ВНО-2017
Дата подачи документов определяют по оттиска штемпеля на почтовом конверте. Регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании завершается в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования. «17 марта — последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дата подачи документов определяют по оттиска штемпеля на почтовом конверте », — говорится в сообщении. В пресс-службе УЦОКО отметили, что по состоянию на 14 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 181 732 человека. «Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области (15 991), Киеве (13456), Харьковской (13 349), Львовской (12162), Одесской (11492) областях. Уже традиционно больше человек изъявили желание сдавать тесты по украинскому языку и литературе (181 232), истории Украины (137228), математики (86336). Четвертым по популярности остается предметом биология (66459), пятым — английский язык (64478) », — отметили в УЦОКО. Также с 3 по 20 мая смогут зарегистрироваться на дополнительные сессии жители оккупированных районов Донбасса и Крыма. Они смогут выслать копии своих документов по электронной почте. Напомним, в 2017 году независимое тестирование начнется значительно позже — 23 мая, а не в начале месяца или в апреле, как это было в 2016 и 2015 годах.