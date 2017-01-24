99-я годовщина боя под Крутами
24.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
29 января в Украине будет отмечаться 99-я годовщина боя под Крутами. Памятное мероприятие пройдет на территории Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» (село Памятное Борзнянского района Черниговской области). Здесь состоится митинг-реквием. В рамках мероприятия запланировано возложение цветов к Мемориалу, поминальная лития в память о погибших за родную землю и показ тематической литературно-художественной композиции. Во время действа будут вспоминать и погибших студентов, мужественно защищали Украину, противодействуя военной агрессии в Луганской и Донецкой областях.