80-летний черниговец отдал почти тысячу долларов мошенникам
В Черниговский отдел полиции обратился 80-летний житель города Чернигова и сообщил о том, что 13 февраля в 05:15 к нему позвонил неизвестный, который мошенническим путем под предлогом помощи сыну потерпевшего, который якобы находится в больнице после ДТП, завладела деньгами в сумме 800 долларов США и 5000 гривен, которые в дальнейшем заявитель собственноручно передал неизвестному по месту жительства. Об этом сообщил собственный источник. Приметы злоумышленника: рост 185-190 см, одетый в синюю куртку с белым капюшоном на голове. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято окурок сигареты. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.