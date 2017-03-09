8 Марта — праздник, который мы проиграли патриархату

despravda | 09.03.2017 | Социум | Комментариев нет

Ровно год назад в этот день я увидела в своей ленте новостей на Facebook саркастический сообщение от знакомого. В нем говорилось о том, что 8 Марта — это абсурдное праздник. Ведь оно предполагает приветствовать часть человечества просто за наличие в его представительниц женских гениталий. Мол, давайте еще по тому же принципу сделаем официальный праздник голубоглазых людей и будем его отмечать. Два года назад я абсолютно согласилась бы с подобным спичем. Возможно, тоже добавила бы какой-то благоприятный комментарий и даже передала бы эту мысль своим знакомым. И в тот день я все-таки прошла мимо сообщение молча. НЕ одобряя его, не вступая в дискуссию, но уже зная об истории обсуждаемого дня и его истинный смысл. Исторический контекст. Как все было на самом деле? Идея праздновать Международный женский день впервые появилась на перекрестке XIX и ХХ веков. 8 марта 1908 социал-демократическая женская организация Нью-Йорке призвала женщин выйти на митинг за равные с мужчинами права. Более 15 000 женщин провели марш по городу, требуя сокращения рабочего дня и оплаты труда для всех. Не менее важной была требование предоставить женщинам избирательное право. А уже в 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене коммунистка Клара Цеткин предложила учредить официальный международный женский день, в который женщины могли бы устраивать митинги и привлекать внимание общества к своим проблемам. Тогда участники конференции ее предложение поддержали единогласно. В 1914 году международный женский день пришелся на 8 марта и впервые отмечался одновременно в шести странах. Позже в СССР, где социализм стал общественным строем, праздник постепенно утратило свой первоначальный смысл. Акценты в его праздновании в соответствии смещены — день, символом которого ранее была женская эмансипация, превратили в аполитичный воспевание «женственности, нежности и красоты». Таким образом 8 марта во сознании граждан постсоветских стран превратилось в праздник, который ассоциируется с приходом весны, букетами, подарками, романтичными ужинами, и, конечно, соответствующими поздравлениями разной степени сомнительности в Сети. Современное 8 Марта — патриархальный оборотень Но если нейтральные поздравления на личных страницах в соцсетях в стиле «с праздником весны, красоты и любви» от самих девушек просто не совпадает с истинным значением этого дня, то большинство приуроченных к 8 Марта материалов в СМИ и официальных акций в различных магазинах вопиющее ему противоречат. Например, праздничное опрос мужчин о том, какая часть женского тела нравится им больше, размещенное на серьезном информационном портале. Или акция от лингвистического сайта с креативным названием «Женщина — это приглашение к счастью». Все это не только усиливает уверенность в собственной правоте людей, которые транслируют сексистские взгляды среди своего окружения, не обладая даже минимальной информацией о масштабах гендерной дискриминации в Украине. Но и кажется жесткой насмешкой над борьбой женщин за свои права и днем, символом которого она является. Сегодня информационное поле вокруг празднования 8 Марта уже не так однозначно, как несколько лет назад. С каждым годом общество все чаще обращает внимание на искаженный патриархальным укладом смысл праздника. И часто в поисках истины в условиях отсутствия достоверной информации каждый пытается интерпретировать этот день по-своему. Будущее женского дня в Украине. Какое оно? Как вот представители государственного органа власти, пытаются декомунизуваты 8 Марта, апеллируя именно к его советского смысла. Или консервативные группы, распространяющие исторический миф о происхождении Международного женского дня от протеста секс-работниц, стараясь придать ему негативный оттенок. Часть женщин просто не хочет задумываться над альтернативой привычному комфортном весеннем празднику, в которое можно получить цветы и немного приятной внимания. Другие, с детства раздражены фразой «Молчи, женщина, твой день — восьмое марта», просят не приветствовать их и предпочитают навсегда забыть эту дату. Другие — как герой первых абзацев этой статьи — полностью абстрагируется от любого содержания праздники и прибегает к его саркастического осуждения. А вот для женщин прогрессивных стран мира этот день является прежде всего очередным поводом заставить общество обратить внимание на их проблемы и оценить, насколько это удавалось им в течение последнего года. И, конечно, поздравить друг друга с достигнутыми успехами и пожелать новых. Так что же все-таки делать с этим днем ​​женщинам Украины? Неконтролируемое домашнее насилие безумных масштабов, культура изнасилования, в которой нас вырастили, ежедневные потоки рекламы с сексистским «креативом», круглосуточная сексуальная объективация женского тела в масс-медиа — эти и другие факторы показывают, что официальный день борьбы за права отнюдь не теряет своей актуальности и в Украине. Скорее, наоборот. Но после того, как мы окончательно проиграли 8 марта патриархата, позволив полностью опорочить его первоначальный смысл, отказ обращать на этот день любую внимание означала бы согласие потерять его снова. Согласие проиграть его во второй раз.

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